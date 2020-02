Volete combattere il cambiamento climatico? Non avere figli – Strambotico

Se si vuole combattere la criscaldamento globaleSe sei vegetariano, moderare l’assunzione di carne può aiutare. E ridurre o eliminare tutti quei voli aerei superflui, come fanno molti scandinavi, non è male. Ma se volete davvero combattere il cambiamento climatico alla radice, la cosa migliore che potete fare oggi è andare alla più vicina clinica della fertilità e avere una vasectomia o una legatura delle tubeMeno esseri umani ci sono sul pianeta, meno impatto ci sarà, non solo sul clima ma su tutte le risorse, dall’acqua dolce ai combustibili fossili.

Questa infografica è stata prodotta dalla rivista Lettere di ricerca ambientale dal rapporto Il divario di mitigazione del clima dai ricercatori Seth Wynes (Università della Columbia Britannica) e Kimberly Nicholas (Università a Lund). Elenca i modi più efficaci per mitigare l’aumento della temperatura globale. Da minore a maggiore:

Fare clic sull’immagine per vederla a grandezza naturale.

Azioni a basso impatto:

-Sostituire le lampadine con quelle a risparmio energetico

Azioni a medio impatto:

-Lavaggio delle mani

-Riciclare

-Lavare i vestiti in acqua fredda

-Sostituire l’auto convenzionale con un ibrido

Azioni ad alto impatto:

-Adottare una dieta vegetariana

-Rimuovi anche l’auto elettrica

-Consumi energia rinnovabile

-Evitare un volo transatlantico all’anno

-Vivere senza auto

-Avere un bambino in meno

Quest’ultima azione (ridurre la nostra prole) è di gran lunga l’atto più importante che possiamo fare (o non fare, piuttosto) per mitigare la crescita delle emissioni di gas serraLe emissioni cumulative dei nostri discendenti diminuiscono sostanzialmente se si riducono le emissioni di ogni paese”. Ogni bambino in più contribuisce all’atmosfera con 55 tonnellate di CO2 all’annomentre un volo transatlantico rappresenta “a malapena” 1,7 tonnellate di CO2, 30 volte meno.

Il rapporto tra popolazione e aumento della temperatura è lineare e ben stabilito. Quest’altro grafico elaborato da Enerdata nel 2015 mostra come Le emissioni di CO2 nell’atmosfera iniziano a crescere all’alba della rivoluzione industriale (1850), esplodendo un secolo dopo, in 1950, con il ‘.boom demografico. Anche se la crescita della popolazione si è moderata in questo secolo ed è probabile che si stabilizzi intorno al 2080. per allora potrebbe essere troppo tardi, perché l’inerzia del riscaldamento dovuto alle emissioni del passato è già inarrestabile. E’ il Antropocene…gente.

Come ha scritto lo studioso Travis Rieder all’indirizzo Ingegneria della popolazione e la lotta contro il cambiamento climatico”.come il titolo di un saggio accademico che copre i punti principali del libro Verso una piccola etica familiare:

“Procreando non solo creiamo una nuova persona che emetterà gas a effetto serra, ma questa persona può procreare a sua volta (…) Se riduciamo i tassi di natalità alle proiezioni dell’ONU sulla “bassa fertilità”, ciò significherà una riduzione annuale di 5,1 miliardi di tonnellate di carbonio entro il 2100.

Potete leggere un riassunto di Il divario di mitigazione del clima in Cancello della ricerca. Con informazioni da Fisica e cultura scientifica.

