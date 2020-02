Foto: Twittter (@sorayathepariah).

Due manifestantisecondo la polizia, e quattro, secondo l’organizzazione, sono andati al Marcia dell’Orgoglio Etero a Dallas (Texas, USA), un nuovo successo senza riserve per il movimento che mira a contrastare il movimento LGBT negli USA.

Il sito due singoli manifestanti portavano la bandiera dell’Orgoglio Eteroprogettato dal collettivo Super Felice Divertimento AmericaLo scopo di questa campagna non è quello di portare gioia o divertimento, ma di proteggere la “maggioranza oppressa” degli eterosessuali negli Stati Uniti.

La Straight Pride Parade di Dallas ha avuto 2 partecipanti? pic.Twitter.com/JkQsUBJQR – Soraya (@sorayathepariah) 16 novembre 2019

I due manifestanti è arrivato in Texas da Boston, il vero epicentro dell'”etero orgoglio” in America. In altre parole, “hanno percorso 2.857 chilometri per salire su una panchina con una bandiera che non significa nulla e lanciare slogan come “ci sono solo due generi” o “faccio parte di una maggioranza oppressa!”“secondo i rapporti El País per citare l’ambiente locale Dallas Voce.

La chiamata ha raddoppiato il numero dei partecipanti poche ore dopo, quando due nuovi dimostranti si sono uniti: un membro dell’ultra Dallas Orgogliosi Ragazzi e uno “Principessa Vann“che sostiene di essere “fuggito dal lesbismo dopo aver trovato Dio”, secondo il tweet Soraya Il Pariah.

I quattro manifestanti si sono incontrati con una ventina di controdimostranti filo-LGBT e antifascisti, dai quali sono stati “protetti” da un numero assurdamente elevato di 12 agenti di polizia.

Questa nuova campana di “etero orgoglio” arriva dopo il fiasco della manifestazione indetta lo scorso luglio a Boston da Super Happy Fun America e frequentato 300 etero oppressi… e diverse migliaia di gay nella corrispondente controdimostrazione.

Visto in GCN, via Twitter. Con informazioni da El País, Dallas Voce, Strambotica y Europa Press.

