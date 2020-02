Spagna è il paese europeo che ha il treni più veloci sulla sua rete ferroviaria, secondo una mappa elaborata da un utente di Reddit. Treni spagnoli circolare ad una “media” (ora spiegheremo il calcolo) di 199,4 km/h, leggermente più avanti del Treni francesi (195,9) e molto più avanti degli altri treni europei, che raramente superano i 100 km/h e persino guidare i ciclomotori nei Balcani, raggiungendo un 27,6 km/h minimo artritico in Albania.

La mappa è una versione raffinata di quest’altra mappa, pubblicata un mese fa e in cui l’autore, Rostilav Pejsaspiega la metodologia utilizzata: “Ho scelto le città più grandi di ogni paese e ho cercato i collegamenti ferroviari per le cinque città più grandi di ogni paese. Ho calcolato la velocità media in base alla distanza e al tempo. L’autore fornisce un documento con i dati utilizzati per realizzare la mappa. Dimostra che Madrid è collegata via AVE con le quattro città più popolate della Spagna, ovvero Barcellona (248,8 km/h), Valencia (234,6 km/h), Siviglia (200,43 km/h) e Malaga (213,75 km/h). Basta interrompere il collegamento con Bilbaoun Intercity che non fa una media di 60 miglia all’ora.

Nel All’altra estremità dello spettro c’è l’Albaniache collega le sue principali città a velocità estrema: i 102 chilometri tra Kashar ed Elbasan sono percorsi dall’azienda nazionale –Hekurudha Shqiptare…l’eredita’ comunista… in 3 ore e 41 minutiad una velocità media di 27,69 km/h. La rete ferroviaria albanese “è sull’orlo del collasso, lontano dallo splendore dell’era comunista”, secondo un rapporto dell’Efe del 2011.

Visto in Mappa Porno Reddit e in Reddit Europa. Con 20 minuti di informazioni e Wikipedia.

