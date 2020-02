Una raccolta di orrori ortografici che faranno sanguinare gli occhi – Strambotico

Aicudiani, sapete: “votate VOI”.

Quanti errori di ortografia puoi mettere su un poster di nove parole? Dieci, dodici, cento? Vediamo un po’: “Fabor de guardar cilencio para que descanzar las demás personas”. Ok, questo e’ demagogico. Dopotutto, il Il signor chi ha scritto questo manifesto può non essere istruito o non essere in grado di distinguere foneticamente i suoni “c” e “s”. Ha un toro.

Ciò che è imperdonabile di Dio è che il firmatario di La Sextache dovrebbe avere l’ESO, perpetuare il seguente segno: “A Sanchez non resta che firmare un accordo e poi dire che non lo schiaccerà”. Tre difetti, due molto gravi, in 16 parole. Intollerabile. Al gulag di ortografia con lui.

Ecco un riassunto di orrori dell’ortografiaL’autore di “Il generale nel suo labirinto” dovrebbe deliziarsi con i suoi calci selvaggi al dizionario e ogni sorta di acrobazie anti-grammatiche.

Foto scattate da Ortografia nazista, Errori ortografici, Non solo lingua, Notinerd, La Cuarta e, in generale, Google Immagini a cascata.

BONUS TRACK: Una targa in commemorazione della Giornata della Donna per far uscire i vostri LEAVES

Hanno messo un nome sui manifesti che non voglio guardare:

