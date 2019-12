Strambotico” “Una limousine per la prima comunione. “Stiamo perdendo la pinza.”

“Una limousine per la prima comunione. “Stiamo perdendo la pinza.”

E’ successo in Granada. Una limousine enorme Hummer si ferma alla porta della chiesa ed esce un bambino di 8 anni vestito per la Prima Comunione, che non è altro che il figlio del proprietario della Granada Limousine Company.

La foto è stata scattata dal giornalista Fran Viñuela lo scorso 19 maggio, che l’ha condivisa nella sezione Twitter e l’ha condiviso con il Giudice Calatayudgiudice dei minorenni di Granada, che ha preso il guanto e non ci ha messo molto a condividerlo sul suo blog. con il seguente commento:

“Fran ViñuelaAmico e giornalista di Cope, ci ha inviato una fotografia, scattata a Granada, di una limousine che aspettava all’ingresso della chiesa per i bambini che celebravano la loro Prima Comunione. Non riesco a pensare a molto altro da aggiungere. Beh, si’, quello che continuiamo ad andare avanti con la pinza con le comunioni”.

Ma si scopre che il ragazzo che ha “affittato” la limousine non è altro che il figlio di Ricardo Diazproprietario di Limousine Granadache non nasconde la sua rabbia verso il giudice Calatayud per le sue opinioni:

“La comunione è mio figlio. Mi ha chiesto di andare in chiesa in limousine perché non vedeva l’ora. Nel veicolo è venuto diversi amici del bambino, così abbiamo evitato lo spostamento di alcune auto. Credo che la mia vita sia stata un po’ piu’ difficile da gestire. il giudice dovrebbe essere informato prima di parlare.«.

Una rapida ricerca su internet ci porta ad un’azienda che offre Noleggio limousine per comuni a Madrid con un’incontestabile argomentazione:

“Niente di meglio di un’auto di lusso per portare il protagonista in chiesa e ricevere i sacramenti. Possiamo assicurarvi che farete un investimento nell’esperienza di un esperienza unica per il bambino e tutta la famiglia.”

Secondo il bilancio – e la fede – della famiglia, Limousine Premium offre tre modelli di limousine: a Mercedes per le comunioni di camminare per casa, una limousine di lusso classico per i ricchi e i ricchi e i Limousine SUV (l’Hummer) “se vuoi fare tutto in grande perche’ il tuo piccolo se lo merita.”

Che Dio abbia pietà della sua anima.

Giudice e partito

Emilio Calatayud è un personaggio tanto mediatico quanto controverso. Nel 2017 ha lasciato cadere la successiva “perla machista” durante un intervento in un programma TVE: “Le ragazze sono attualmente fotografate come puttane.”. L’esplosione ha sollevato una tale polvere che persino ha messo in discussione la sua posizione di giudice minorile a Grenad.a.

Visto in Granada Blog. Con informazioni da Twitter y Giornale pubblico.

