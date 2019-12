Strambotico ” Un candidato indiano si rompe in lacrime perché ha ottenuto solo cinque voti e nella sua famiglia ci sono nove persone.

Un candidato indiano comincia a piangere perché ha ottenuto solo cinque voti e nella sua famiglia ci sono nove persone.

Tutto ciò che puntava a Neeth Shuttern Wala era un “valore sicuro.” ma la sua stessa famiglia gli ha voltato le spalle alle urne.. Il candidato indipendente si stava candidando con grandi aspirazioni alle elezioni statali. Punjab (India), ma si è trovato faccia a faccia con la realtà: ha ottenuto solo cinque voti, nonostante i nove elettori della famiglia.. In breve, la metà della famiglia non ha votato per lui….. supponendo che i cinque voti provenissero da casa.

Essere intervistato dalle telecamere, il candidato è scoppiato in lacrime e dice di essere rimasto deluso dalla sua famiglia, in una scena tenera e patetica che ha fatto il giro del mondo. Durante l’intervista, il giornalista gli chiese se avesse ricevuto solo cinque voti, ai quali Wala rispose: “Signore, ci sono 9 voti dalla mia famiglia, ma ne ho ricevuti solo 5.”.

La parte peggiore della questione è che i suoi soci avevano “giurato” che avrebbero votato per lui. “Dev’esserci un errore.”l’uomo che si lamentava davanti alle telecamere. Interrogato sull’eventualità di una nuova candidatura, il candidato – deluso e in lacrime – giurò che “mai più”: “Ho combattuto invano per queste elezioni. Per me, queste persone (le loro famiglie) sono ladri.

Esame finale

Infatti, c’è stato “qualche errore”, come ha denunciato il buon Wala. Semplicemente, il conteggio non era finito. Potrebbe anche non essere iniziata: come riportato da Indian Express, l’esame finale indica che Wala ha ricevuto un totale di 865 voti.che lo rende il secondo candidato meno votato, ma con pochi voti in più dei nove membri della sua famiglia.

Visto in Indian Express. Con informazioni da Huffington Post y Antenna 3.

BONUS TRACK: E il premio per il miglior slogan elettorale va al PSOE: “Il trabuco che vuoi”.

