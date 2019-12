Strambotico ” Se organizzato, i ragni potrebbero mangiare tutti gli esseri umani in un anno

Se organizzati, i ragni potrebbero mangiare tutti gli esseri umani in un anno.

Commenti

Strambotico

La sequenza del ragno in ‘El increíble hombre menguante’ (1957).

Se sei un aracnofobico, forse dovresti smettere di leggere adesso. Se non lo sei, qui troverai un paio di ragioni per iniziare: se i ragni si organizzassero. (che sembra improbabile) potrebbero mangiarci tutti in meno di un anno..

Un’indagine condotta da due ricercatori della Università di Basilea (Svizzera) ha concluso che Gli aracnidi mangiano tra 440 e 881 milioni di tonnellate di dighe ogni anno.soprattutto microspie ma anche uccelli e piccoli mammiferi. Tenendo presente che il peso complessivo stimato di tutti gli esseri umani è di 316,3 milioni di tonnellate, i ragni potrebbero divorarci uno per uno …. e rimanere affamati..

L’accattivante tarantola mangia uccelli. Foto: Naukas.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Sienza della natura nel 2017, è firmato da Martin Nyffelerdell’Università di Basilea e conclude che li ragni sono cacciatori voraci, capaci di inghiottire tra 440 e 881,8 milioni di tonnellate di prede ogni anno, pari all’1% della produzione annuale di biomassa terrestre.. Il 95% della caccia è vittima delle fauci dei ragni forestali, mentre solo il 2% è attribuibile alle comunità di ragni che vivono di colture umane.

Biomassa terrestre

Si stima che la biomassa del pianeta ammonta a circa 550.000 milioni di tonnellate di carboniodi cui l’80% sono piante. Gli artropodi – un gruppo in cui si trovano insetti e aracnidi – forniscono una piccola parte della biomassa totale, appena un terzo della biomassa totale. 1.000 milioni di tonnellateDa un lato, la biomassa totale degli insetti sta diminuendo ad un tasso del 2,5%, in quella che è diventata nota come la ”biomassa degli insetti”, e dall’altro lato, la biomassa totale degli insetti sta diminuendo ad un tasso del 2,5%.apocalisse degli insetti”. D’altra parte, noi umani stiamo diventando sempre più ternesque: abbiamo guadagnato 5 chili a persona dal 1985.

Fonte Yinon M. Bar-On, Rob Phillips e Ron Milo (2018) La distribuzione della biomassa sulla Terra.

Come curiosità, si calcola che tutte le formiche del pianeta hanno lo stesso peso. di tutti gli umani. Da parte loro, i ragni pesano in totale circa 29 milioni di tonnellatel’equivalente di 478 Titanic.

Visto in Teoria della verità. Con informazioni da Cultura scientifica, Il mondo y Il Paese.

BONUS TRACK: tutte le formiche del mondo pesano come tutti gli esseri umani (formica su, formica giù).

Seguici su Facebook e Twitter!

Hai fame?

– Feto d’anatra cotto o pipi’ di mucca? I dieci pasti più disgustosi del mondo

– Botellón de garrafón: venti intrugli che lasciano i postumi di una sbornia solo leggendo l’etichetta.

– 8 situazioni in cui non si dovrebbe mai fumare un’articolazione