Strambotico ” PP ottiene un solo voto a El Borge (Malaga) nonostante la presentazione di una lista di sette candidati.

PP ottiene un solo voto a El Borge (Malaga) nonostante la presentazione di una lista con sette candidati

Strambotico

Infografia: Giornale Sur.

Ieri abbiamo dato un resoconto della storia tragicomica della storia della Candidato indiano che scoppiano in lacrime davanti alle telecamere dopo che la polizia ha fatto irruzione. ottenere solo cinque voti alle elezioni del Punjab., anche se la sua famiglia aveva nove membri. Il bene di Wala sarebbe stato dato con una canzone tra i denti con quella mano di voti, una schiacciante maggioranza se lo confrontiamo con l’unico voto che il PP ha ottenuto nei comuni della località di Malaga. La borgata.

La cosa piu’ sorprendente e’ che la cosa piu’ sorprendente e’ che la Festa popolare aveva presentato una lista elettorale con le seguenti informazioni sette candidativale a dire, Carmen Martín Pérez, José Manuel Jurado Caro, Antonio Rodríguez Vega, María Belén Calderón, José Luis Cano, Rosario Frías Vargas e Susana Padilla.. Beh, solo uno di loro (presumibilmente) ha votato per il PP a El Borge e gli altri sei sono rimasti a casa o sono stati i cinque editorialisti del PSOE o della Sinistra Unita, che hanno vinto le elezioni con una maggioranza albanese: 426 voti per i socialisti e 265 per l’UI.

Il più probabile è il secondo, in quanto la partecipazione è stata caratteristica anche dei bei tempi di Hoxa, un 91%Andiamo, c’erano meno di cento elettori in tutta la città.

Chi è stato l’unico elettore del PP”, chiedono nei bar. Forse Carmen, il sindaco? Forse José Manuel, il suo secondo? O Susana, o Rosario, o l’imprevedibile María Belén? Non lo sapremo mai, perché il voto è segreto, anche a El Borge.

Il PP di El Borge ottiene un voto su una lista di 7 persone pic.Twitter.com/JLzHtwLp45 – Bocata Morcilla (@BocataMorcilla) 27 maggio 2019

AGGIORNAMENTO: Come conferma il nostro corrispondente a Malaga, @BocataMorcilla, “sembra essere una lista di persone che non sono del villaggio. “Nessuno li conosce…… oltre a questo, il PP ha messo una lista falsa”.

Ti terremo informato.

Visto su Twitter da Bocata Morcilla. Con informazioni da Strambotico, L’opinione di Malaga y Giornale Sur.

BONUS TRACK: E il premio per il miglior slogan elettorale va al PSOE: “Il trabuco che vuoi”.

Più legno, è la guerra!

