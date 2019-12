Gli studenti nutrono le crêpes degli insegnanti con sperma e urina

Foto di degustazione di crepes senza alcun rapporto con le notizie.

Il corso di cucina si chiamava Gastronomico Globalema anche quello che gli insegnanti hanno finito per degustare è stato molto locale: diversi alunni di una scuola secondaria di secondo grado di Powell (Ohio, USA) sono oggetto di indagine da parte di urina e sperma misti in crepes che hanno preparato per i loro insegnanti.. Un video che circola tra gli studenti sembra essere la prova dei fatti, anche se gli interessati hanno avuto la sfortuna di vederlo dopo aver mangiato le fatidiche crepes.

Scuola media superiore Olentangy Hyatts ha tenuto un’attività di cucina per gli studenti lo scorso giovedì come parte di un corso di cucina. Gastronomico Globaleche era dove il piatto infetto è stato servito, secondo i rapporti Il Washington Post.

Il brutto scherzo (mai detto meglio) è sfuggito di mano agli adolescenti. Non appena si sapeva che il video esisteva, l’ufficio dello sceriffo locale era in prima linea nelle indagini.. Otto studenti sono stati interrogati e alcuni potrebbero essere accusati di aggressione. “Altri studenti possono essere accusati di reati, come la complicità, ma l’indagine è ancora in corso”, ha detto.

La portavoce dello sceriffo della contea del Delaware, Tracy Whitedha riferito che “uno studente ha registrato parte del videoe le immagini sono circolate attraverso la scuola e, fortunatamente, ha raggiunto gli amministratori del centro. Whited ha confermato che almeno cinque persone hanno mangiato le frittelle “infette”.

L’avvocato dei giovani indagati ha chiesto all’opinione pubblica di non giungere a conclusioni premature prima di giudicare i fatti, perché Forse il video è già di per sé uno scherzo.e le crepes avranno solo una specie di maiale al burro di arachidi legale.

Visto in Il Washington Posttramite Antenna 3.

