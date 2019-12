Strambotico ” Entrano nella casa di un uomo e la lasciano pulita (letteralmente)

Entrano nella casa di un uomo e la lasciano pulita (letteralmente)

La stanza del churumbel, come i getti d’oro.

Un vicino di casa di Marloborughla città del Massachusetts (USA) ha denunciato che la porta della sua porta è stata trovata. open housequalcuno era entrato a pulire la sua casa, ma non in senso metaforico, perché non mancava nessun oggetto, ma in senso letterale: uno o più intrusi si erano dedicati alla pulizia, al riordino e alla cura della casacompresa la stanza di suo figlio, che è stata trasformata in una leonessa.

“Nulla mancava o era danneggiato…… era semplicemente organizzato in modo un po’ inquietante”, ha spiegato. Nate Roman44 anni, al canale Notizie NBC.

Quando ha trovato la porta aperta, l’uomo ha ispezionato la casa, notando che la porta era aperta. forte odore di candeggina e altri prodotti per la pulizia e, con suo grande stupore, si rese conto che era più pulito del solito. In realta’, in realta’. PULITOproprio cosi’. Il rotolo di carta igienica è stato sormontato con la rosa ornamentoHa la propria finitura di una cabina di crociera o di un hotel con pretese. La stanza dell’uomo piccolo, che era spalla a spalla al mattino, ora appariva immacolata, con il letto fatto e gli animali giocattolo ordinato in formazione.

Secondo il proprietario, tutta la casa era stata pulita, tranne la cucina.. “Ho subito temuto che ci fosse qualcuno in casa”, ha spiegato, così ha chiamato la polizia. Un portavoce del dipartimento di polizia di Marlborough ha detto alla NBC che attualmente non hanno idea di chi possa essere dietro l’intrusione insolita.

Ha scartato l’esistenza di un “Detergente seriale.” Roman ipotizza che forse qualcuno che lavora per un servizio di pulizia della casa può aver scambiato il suo indirizzo per un altro. Pensa anche che ha dimenticato di chiudere la porta sul retro quel giorno.. Anche se l’incidente lo ha lasciato leggermente scosso, Roman ha detto che era un promemoria per controllare di nuovo che le sue porte sono chiuse prima di partire.

