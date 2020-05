Stai spruzzando la scuola dei tuoi figli, con gli aerei pieni di pidocchi? – dinotizie

Questo nit di teoria della cospirazione lanciò un genitore in questione in un gruppo di Facebook e si dice:

“Non si conosce l’altezza del velivolo, quello che si sente qui dove vivo io, quando passa l’aereo a giorni ci sono i pidocchi nella scuola (emoji “pensare”). Questo perché non credo che hai sentito, ma è una coincidenza incredibile. Quando le minori vendite di lozioni per i pidocchi vumm, vummm, il piano e il problema è risolto.”

Che, poi, sono di spruzzare la scuola dei vostri figli con i piani di pidocchi? La risposta è no (in linea di principio), ma la questione si dovrebbe davvero preoccupare è un altro: che merda le persone hanno in testa a credere che produttori di shampoos i pidocchi dedicato a spruzzo scuole con piccoli aerei carichi di pediculus humanus per vendere di più, shampoo?

La congiura dei piani pieno di pidocchi prende il meglio dei due lotti, precedente: molto popolare di le scie chimiche e non è così popolare, ma fiorente i gruppi di WhatsApp dei genitori, ci sono “fattorie dei pidocchi” finanziato, naturalmente, da perfidi analoghi. Naturalmente, la congiura della pioggia di pidocchi è ancora in fase pupe -sospetto – anche se è auspicabile stare all’erta: ho trovato diversi riferimenti a piani di pidocchi su internet a partire dal 2008, tutti in spagnolo; siamo, quindi, parlare di una teoria della cospirazione 100% spagnolo. Spagnolo e piojosa.

L’ombra di un sospetto

Come possiamo dimostrare che la (presunta) bufala dei piani pieno di pidocchi? Non sarà facile, naturalmente. Da un lato, non abbiamo la prova dell’assenza dei piani, e se ci chiamano per chiedere Filvit Shampoo sappiamo già che ci sono vado a rispondere. D’altra parte, questo blog fa parte di “informazioni ufficiali”, in modo che ci sono al soldo delle case farmaceutiche. Scacco matto.

L’unica opzione a sinistra per noi è quello di seguire il consiglio di @Albagarnie contatore di teoria conspiranoica con una teoria conspiranoica ancora più bestia, per desarbolar il sospetto. I piani di pidocchi di un piano della Nasa per distrarre l’attenzione dalla vera cospirazione: la Terra è un gigantesco piatto che galleggia nello spazio.

Visto in Le Scie Chimiche Lepe. Informazioni dinotizie.

BONUS TRACK: Il “instagramers” sono malato da balneazione nelle acque turchesi del monte Neme, Chernobyl gallego

