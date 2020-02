questa era la ricetta ed è così che hai ottenuto il piatto – Strambotico

“Tutti possono cucinare!” Questo è ciò che abbiamo imparato da Chef Remy all’indirizzo ‘Ratatouille”.Giusto? Ebbene, tutti possono provare con le loro manine, in alcuni casi monconi, a emulare i tanti video e tutorial che mostrano come realizzare fantastiche creazioni gastronomiche, in questo caso deliziosi piatti e dolci che oggi portiamo alla ribalta. Succulento nella foto e ingannevolmente semplice da eseguire a casa tua ogni domenica pomeriggio.

Alcune persone non sono nate per questo. Ma ci buttano dentro, oltre alla farina, un paio di uova e tanta arte. Se non ci credete… date un’occhiata ad alcuni degli esempi più esilaranti in cui la cruda realtà è troppo lontana dalle aspettative.

Ecco una selezione della versione delle creazioni “Master-chof“e le loro malefatte. Buon appetito!

1 Congelato contro Betlemme Stefano.

Versione minion apocalittica.

Che è stato uno stronzo di piatto.

“Bluff” Lightyear.

Da pancetta d’amore a pancetta.

Più spugna che mai.

Più maiale che trottola.

Dall’amore all’odio.

Da bel vitello a ratto pelá.

Deve essere ancora cotto…

Con un inchino sarebbe lo stesso.

Povero Campanellino.

Pane di gnomo contro folletto malato.

Dessert di appuntamento al buio.

Con informazioni da Boredbug, Evoke, BuzzFeed, e Google.

