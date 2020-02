Quando l’Unione Sovietica vinse una Coppa Europa grazie a Franco – dinotizie

Putincon il suo look in acciaio fuso, che fissa la nostra squadra dall’area di rigore dello stadio di Mosca Luzhnikí. I nostri giocatori sentiranno il lato oscuro della forza♪ Ci sono state delle diffusioni nei corridoi degli alberghi ospitanti valigette piene di monete criptate♪ Le puttane avranno spremuto il FSB (erede del KGB) il midollo dei nostri giocatori, basato su colpi pelvici Gli slavi? Mangerete ferro a colazione o Filippo VI con il tradizionale tè russo, ma condito con polonio♪ Will il “La Russia è colpevole!“dal cognato di Franco, Serrano Suñernelle riviste del lunedì mattina? Non sappiamo nulla, a partire da oggi, di ciò che ci riserva l’imminente futuro, se non il dittatore Francisco Francocon conseguenze catastrofiche per La Roja, è venuto a di vietare alla Spagna e all’Unione Sovietica di giocare una partita di calcio nel 1960.

Spagna fascista contro l’URSS

Siamo nel 1960 (XXI Anno trionfale) e la prima edizione del Coppa delle Nazioni Europee (questo era il nome del Eurocup), che è segnato da scontri politici tra i paesi di entrambi i lati della sgradevole Cortina di ferro.

Spagna, che è il Migliore amico degli Stati Uniti d’America dalla firma del Patto di Madrid del 1953 tra Eisenhower e Franco, ha già lavato il suo passato filonazista quando il calcio pareggia (oh no!) la tua squadra con l’URSS nei quarti di finale. Secondo il calendario del UEFA, la prima tappa si giocherà il 29 maggio nel Stadio Lenin di Mosca (l’attuale Luzhnikí!) e quella del 9 giugno proprio a Madrid Santiago Bernabeu.

Stadio Lenin a Mosca. Ora noto come “Luzhnikí”.

Beh, io non gioco più!

Secondo il sito web Russia OltreIl 24 maggio dello stesso anno, la squadra spagnola era in viaggio per Aeroporto di Barajas quando ha ricevuto una notizia sorprendente: hanno dovuto dimenticare di comprare caviale e bambole matrioska matrioska matrioska: non ci sarebbe stata nessuna partita tra Spagna e URSS. Il Ministro della Presidenza, Carrero Blancoe quella dell’ufficio del Governatore, Alonso Vegaaveva decretato durante il Consiglio dei ministri: “La Federazione spagnola di calcio ha informato la FIFA che le partite di calcio tra le squadre nazionali di Spagna e URSS sono sospese per la Coppa delle Nazioni Europee”..

Senza ulteriori spiegazioni, il team ha dovuto andare a casa e disfare le valigie ed eliminare tutti i regali che avevano programmato di scambiare con i fermentati Le figlie di Lenin.

“Eravamo sicuri di poterli battere ed essere campioni d’Europa, ma ci hanno detto che erano ordini dall’alto, da Franco, e che non c’era niente da fare.Una volta si è ricordato del giocatore Luis SuarezSecondo Week.com.

Giochiamo!

Nel libro ”IlI russi stanno arrivando! La Spagna si dimette dall’Euro 1960 per decisione di Franco (2013), di Ramon RamosL’autore ha spiegato che tutto questo casino è iniziato nel 1958, quando la Federazione ha consultato il governo francofono se la squadra potesse essere iscritta alla prima competizione continentale a squadre. La risposta del dittatore era sì, finche’ non c’era la possibilita di attraversare l’URSS. Ma, naturalmente, l’uomo propone e il karma forniscequindi… si sono incrociati.

La notizia del ritiro della Spagna dalla concorrenza europea ha spinto uno scandalo in Europa. Ma la decisione del Signore della Guerra aveva una solida base: Franco soffriva di eruzioni cutanee l’idea di una sconfitta per la squadra spagnola in terra russa (un secondo Divisione Blu? Niet!) o pensando che il perfidi sovietici potrebbe camminare così riccamente il loro bandiera rossa (decorato con il falce e martello) e cantando niente di meno che L’Internazionale sul sacro prato del Bernabeu.

Il Presidente della Federazione, Alfonso Lafuente ChaosIl primo, che sosteneva che lo sport dovrebbe avere la precedenza sulla politica, è stato sparato a Parigi e ha cercato di trovare una soluzione. Secondo MarchioIl Comitato, ha proposto tre opzioniGiocare entrambe le partite a Mosca rinuncia a qualsiasi diritto economico alla biglietteria y assumendo tutti i costi della selezione nella settimana in cui avrei dovuto essere nella capitale sovietica; giocare la seconda partita su terreno neutro o, infine, entrambi in una città europea che non fosse spagnola o sovietica. bonica che ci sarebbe stata una finale Spagna-Stati Uniti giocata in Andorra la Vecchia?

La Roja, stagione 1960-1961.

Come è finito tutto?

Il sempre obiettivo quotidiano Pravda ha spiegato cosa è successo: “Il regime fascista spagnolo ha paura della squadra del proletariato sovietico”.

L’uccello di Spagna, che aveva una squadra molto potente (comandata da Di Stéfano, Kubala y Luis Suarez) y ha iniziato come favorito per vincere il concorso, è stato molto ben utilizzato dalla bestia bolscevica. L’URSS ha trasferito tutto alla UEFA e questo ha decretato L’espulsione della Spagna dall’Eurocoppa (oltre a una multa di CHF 2’000.-) e la qualificazione automatica dei sovietici per la finale.

Chi ha vinto la Coppa delle nazioni europee alla fine? L’Unione Sovietica ha battuto Cecoslovacchia 3-0, e poi in finale ha battuto Jugoslavia. Franco è passato alla storia come il dittatore che si è cagato addosso contro la squadra dell’URSS e gli ha dato un Campionato Europeo con cui giocare buona propaganda.

Con informazioni da Marchio, Russia Oltre e il libro I russi stanno arrivando! La Spagna si ritira da Euro 1960 per decisione di Franco (2013), di Ramon Ramos.

