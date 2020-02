Quando il sindaco di Benidorm si è recato a Madrid con la sua Vespa per convincere Franco ad autorizzare il bikini – dinotizie

Nei primi anni ’50, un sindaco visionario ha viaggiato per otto ore da Benidorm a El Pardo Palace montato su una VespaPer quale motivo? Convincere il dittatore che un modo economico per riempire le magre casse dello stato era il turismo. Ma non vestendo i camerieri del torero o dando via crema solare, No.

La proposta del consigliere comunale per la quintessenza è andata direttamente contro la decenza nazional-cattolica del regime franchista. Si trattava di consentire l’uso del bikiniFranco rimarrebbe fedele alla morale cristiana o sarebbe pragmatico sulla possibilità di attrarre sulle nostre sponde l’tanto agognata valute esteres, chiave per ripulire l’economia malconcia di una Spagna isolata?

Il primo bikini della Spagna

Alla fine degli anni ’40, l’uso di questo costume da bagno è stato vietato come provocatorio in tutto il territorio spagnolo. Su spiagge come quelle di SantanderCi sono state pubblicità che condannavano l’uso del “due pezzi”, eppure è in questa città del nord della Spagna che si sono visti i primi modelli di questo costume da bagno nel nostro paese. Il motivo? La sua vicinanza a Franciadove è stato creato. Infatti, secondo un articolo su Gabriela Balarezo all’indirizzo Il mondoIl primo è stato un gala di vent’anni (che ha guardato le gare davanti alla baia con un gruppo di amici) il primo ad essere fotografato nel 1948, indossando il famoso bikini.

La guerra dei bikini

Un bel giorno dei primi anni ’50, una delle tante viaggiatori stranieri che ha scoperto che Spagna incontaminata (dal punto di vista turistico), si è seduto tranquillamente in bikini in un bar sulla spiaggia di Benidorm. La sua vacanza è stata interrotta dalla realtà carpetovetonica quando, subito dopo, un Guardia Civile gli ha piantato un biglietto in faccia con 40.000 pesetasIl motivo? L’abito corto che indossava aveva rivoluzionato una parte della popolazione e scandalizzato al suo settore più pacifico.

Era sindaco lì Pedro Saragozza Orts (1922-2008). Ero arrivato alla posizione per mano di Falange e i JONS e già nel 1951 divenne la forza trainante di un moderno piano di urbanizzazione che avrebbe finito per trasformare questa città di tradizione peschereccia nella “.New York del Mediterraneo”. Saragozza, un visionario della vacanza ricreativa, ha reagito con misure liberali sul bikini dopo l’incidente. Per lui era ovvio che un luogo che intendeva vivere di questo settore doveva far sentire i suoi visitatori a proprio agio. Non solo ha pensato che i turisti che hanno scelto il famoso “due pezzi” per prendere il sole dovrebbero essere a loro agio sulle spiagge di Benidorm, ma lo ha anche messo per iscritto attraverso un ordinanza della città e sanzionando coloro che hanno insultato i loro utenti. Su appuntamento Diarioinformación.esil sindaco pensava che “Se volete che la gente venga nel vostro villaggio per trascorrere le vacanze, dovete essere pronti ad accoglierlinon solo loro, ma anche alle loro culture.”

Tuttavia, nel Nazionale Cattolico Spagna del periodo in cui non era accettabile per il mostra cachet e spalle in su, quella festa dell’ombelico straniero. Le numerose proteste dei prudes vicini per il decreto permissivo sono giunte all’arcivescovo di Valencia, Marcellino Olaecheache non ci ha pensato due volte a minacciare il sindaco di Benidorm direttamente con la scomunica. Il provvedimento ecclesiastico è stato sostenuto dalla Guardia Civil, forse stufa di dover trattare in modo sterile questo problema con la torre femminile di Babele che si abbronza su ogni spiaggia.

“Proteggetevi dall’oscenità sotto il mio manto”.

Pedro Saragozza ha cercato di ribaltare la convinzione dell’arcivescovo cercando, senza successo, di ottenere il sostegno pubblico del Governatore civile di Alicante e del Ministro degli Interni. Dopo il risposta tiepida di questi due alti funzionari alle loro suppliche, il buon sindaco ha deciso di prendere la padella per le corna. Rischiava la separazione coniugale e la perdita di molti diritti.

Alla ricerca del Caudillo, in Vespa

Una mattina, in sella al suo VespaQuesto quixote di Alicante è partito per Madrid con l’idea di ottenere la benedizione per il bikini della stessa Francisco Franco. Gli è costato otto ore per raggiungere il palazzo di El Pardoessere ricevuto in udienza dall’allora capo di stato.

“Ho detto a Franco la verità. Avevamo bisogno di valuta estera e il turismo ce li ha offerti. «

In seguito alle spiegazioni del Sindaco di Benidorm, secondo Le Province Per quanto riguarda la mostra a Saragozza, la risposta di Franco è stata la seguente:

“D’ora in poi, Saragozza, quando hai un problema, non andare dal governatore civile, trattare direttamente con me. Ora, andate a Benidorm e fai quello che devi fare.”

Inutile dire che le minacce dell’ufficio arcivescovile sono state lasciate a brandelli. Sei mesi dopo l’incontro, Camilo Alonso VegaMinistro dell’Interno, sua moglie e il Carmen PoloLa moglie di Franco è andata a Benidorm e ha trascorso una settimana a casa del sindaco. Questo fu l’inizio di una duratura amicizia tra la famiglia del dittatore e la città. Saragozza, oltre a trasformare il comune di Valencia in un centrale elettrica turisticaha creato il Festival della canzone che ha catapultato cantanti come Raffaello o Julio Iglesiasgrande amante del bikini.

Nota: Nel 2014, Oscar Bernàcer ha diretto il cortometraggio ‘Bikini: una storia vera“, che raccontava le vicissitudini di Pedro Saragozza e il suo incontro con il Signore della Guerra, interpretato da Sergio Caballero y Carlos Areces. All’interno del rimorchio:

Con informazioni da Il mondo , Diarioinformación.es y Le informazioni. .

Immagine dell’intestazione di Acuità visiva creativa.

Jaime Noguera utilizza trikini ed è l’autore di ‘Spagna: Guerra di zombie.

