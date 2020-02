Paga le sigarette con una banconota da 30 euro e recupera il resto – dinotizie

Una cassiera di Westfalen (Germania) ha accettato il pagamento di quattro pacchetti di sigarette con una banconota da 30 euro e ha dato anche il resto. La falsificazione è stata molto buona per via della carta e delle dimensioni, tranne che invece di 20 la cifra era di 30 euroSecondo il giornale tedesco Bild. Quando la giovane donna si è resa conto del suo errore, era già troppo tardi.

La polizia tedesca è sconcertata dal biglietto, il che non spiega ancora perché l’autore della frode abbia deciso di rischiare di essere catturato stampando un importo che non è in circolazione.

Secondo la versione dell’autore della frode, aveva trovato 30 banconote da 30 euro qualche giorno prima, egli sembrava che fossero articoli scherzosi e ne tenne uno da mostrare alla moglie, ma ore dopo lo usò “per errore“nello stabilimento.

La polizia dice che in effetti il disegno di legge potrebbe essere stato falsificato per scherzoLa nuova legge avrà gravi conseguenze per chi l’ha usata per comprare le sigarette, in quanto sarà accusato di frode e di aver alterato la carta moneta.

Notizie originali in Facua.

