Ci sono preghiere per la pioggia, le preghiere di rimanere incinta, e preghiere di elezione, ma Dio non sempre partecipare ai motivi dei devoti. Questa foto è stata diffusa durante la campagna di referendum della Costituzione spagnolatenutasi oggi sono trascorsi quarant’anni e in cui ha battuto l’altro con Maggioranza albanese: 91,81% rispetto a 8.19% di “no”.

Nel poster, Gesù cristo in persona chiamata alla porta della camera dei Deputati per “convincere” gli eroi di votare contro quella “Costituzione ateo”:

“Signore, NON lasciare questa Costituzione. Dio, il Padre Celeste: chiediamo per la Spagna (…) Immacolata Madre, che la Spagna possa continuare ad essere la vostra terra. Signore, Tu hai detto che stai alla porta e fiamme. Aiutaci contro quelli che si desidera chiudere. PRO SPAGNA CATTOLICA VOTI NO“.

Il campagna per il “no” è stato condotto da due forze opposte: l’ala destra, che si concretizza in Falange Española e Forza Nuovae l’estrema sinistra, tra cui il FRAP, i trotskisti del League Per Un Rivoluzionario Comunista e il ETA sostenitori -che a quel tempo erano legione – nei paesi Baschi.

Ovviamente, ogni, che ha sostenuto il “no” per motivi loro. Secondo questo pasquín del tempo, per Forza Nuova, la Costituzione del 78, è stato “ateo, Dio-ignorando, lede il diritto di natura, è immorale, riconoscere l’aborto e il divorzio“per il lato morale, e che “è costoso autonomista” per motivi politici, tutti in grado di sostenere il VOXla Nuova Forza del momento.

Come abbiamo detto, Dio ignorato le preghiere e il “sì” ha vinto da una frana, e esitato solo in tre i paesi baschi e la Navarradove il “non” variava tra il 20 e il 35%.

Visto su Twitter Javier Ochagavía. Informazioni Wikipedia e Il Paesee santi L’Intera Collezione.

BONUS TRACK: Quando la Gran Vía di Madrid è chiamato il Viale dell’Unione Sovietica

