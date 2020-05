le comunità autonome con il più bevono e si beveva di 40 anni fa) – dinotizie

Ogni volta che si beve di meno. O meglio, bere meno alcol, ma molto più soft drink. In 1981, ogni spagnolo bevuto in media 170 grammi al giorno di bevande alcoliche e quasi la metà (il 98 grammi) di bevande non alcoliche, tra cui bevande analcoliche, succhi di frutta e acqua in bottiglia. 35 anni dopo, nel 2014, il consumo di alcol si è ridotto a meno della metà (72 grammi/giorno), mentre le bevande analcoliche ha moltiplicato 3.6, raggiungendo l’inquietante figura di 332 grammi a testa al giorno.

Questi sono alcuni dei dati di uno studio condotto nel 2016 di un gruppo di nutrizionisti richiesta del Fondazione spagnola di Nutrizione (FEN), qualcosa come “asse del male” dell’industria alimentare (vedere l’elenco dei membri di questo club). I dati sono stati estratti dal Indagine nazionale di Consumo e INE e sono serviti a rendere le due mappe che illustrano questo articolo.

Ha richiamato l’attenzione non solo del calo generale del consumo di alcol, ma il distribuzione irregolare (e ridurre) lo stesso. Nel 1980-81, Galizia e ‘ stato, da lontano, la regione alcolica più della Spagna, con un paio di mancanza di senso di 408 grammi, equivalente alla metà quotidiana bottiglia di Ribeiro testa, teetotalers incluso. 35 anni dopo, nel 2014, l’ubriaco gallegos sono scomparsi, sono morti di cirrosi o, più improbabile, sono stati passati al sano stile di vita: La galizia è la terza regione in cui il minimo è babyun paio di canne in anticipo Castilla y León e Cantabria. Che cosa avrebbe scommesso per questa classifica di sobrietà? Non ce l’ho.

All’altra estremità della barra, gli aborigeni dell’ Le isole canarie continuare a bere la stessa luce, dal 1981 ad oggi, 63 e 61.2 grammi di bevande alcoliche (non di alcol puro al giorno. Extremadura si tratta di un altro esempio di una misura di portata storica nel bere: 90 grammi al giorno (meno di murcia dei nostri giorni), a circa moderadísimos 67,6 oggi.

Quindi, chi sono i più bere oggi? Scartato galicians e asturians chi abbiamo di sinistra? che cosa l’insaziabile baschi, il dionisiaco, la rioja, la dipsómanos navarra? Freddo, freddo. O di calore, il calore: la particolare murciaeccessivo in beregli estremisti voto e eccentrico all’ sbattuto.

Si può leggere la versione originale in studio Scielo.

