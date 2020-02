Le città europee di maggior successo – Strambotiche

Anno dopo anno, Barcellona è riuscita a diventare la città europea dove si consuma più cocaina in Europa: quasi un grammo al giorno per mille personesecondo l’analisi approfondita dell’agenzia EMCDDALa Commissione europea ha intrattenuto i suoi funzionari per anni con compiti tanto pericolosi quanto testare l’acqua che 40 milioni di europei scaricano ogni giorno nelle loro cisterne alla ricerca di tracce di cocaina, anfetamina, metanfetamina e MDMA.

Gli abitanti di Barcellona stanno ricevendo un chilo e mezzo di fariña al giornose ascoltiamo i dati dell’analisi. Molto indietro è Valencia (posizione 16), con 425 milligrammi, Santiago (342) e Castellón (319). La capitale catalana ha dovuto lottare con le unghie e con i denti con i rappresentanti svizzeri, che detengono cinque delle dieci maggiori città consumatrici d’Europa: Zurigo, San Gallo Hofen, Ginevra, Basilea e Berna.

L’uso di metanfetamina era molto più elevato nell’Europa orientale, in particolare nel Repubblica Ceca e SlovacchiaL’anfetamina rimanente era più abbondante nei paesi dell’Europa settentrionale e orientale. La capitale dell’MDMA rimane Amsterdamseguito dall’anche olandese Eindoven. Barcellona ottiene un onorevole settimo posto, ma lontano dalla testa: una sola lettera fa parte del consumo di Amsterdam.

Visto in EMCCDA. Le mappe si basano sullo studio originale.

