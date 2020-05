Il ‘concorso’ stanno facendo il malato facendo il bagno nelle acque turchesi del monte Neme, Chernobyl gallego – dinotizie

Il monte Nemein Galizia, è diventato un inopinada star di Instagram. Questa antica miniera di tungsteno situato nella regione di Carballo (A Coruña), che ha un acque turchesi che la rendono irresistibile per fare una foto e condividerla sui social network. Piace garantito e un disegno per un cancro della pelle.

Tuttavia, un po ‘influencer’ sconsiderati hanno preso un pericoloso salto di qualità: bagnarsi nelle acque verde per ottenere il ‘selfie’ perfetto. Il risultato? Più di uno ha dovuto essere ricoverato in ospedale a causa di danni alla pelle e nel sistema digestivo dopo deglutizione con le sue acque turchesi. “Uno dei” fattori di influenza’, Uxíadopo aver sofferto di una reazione allergica durante due settimane, ha sostenuto che ciò che era accaduto“un po’ male, sì, ma la foto merita”“secondo il stazione a coruna di Cadena Cope.

Un altro ‘instagramer’ ha spiegato che hanno preso un tuffo nel laghetto di tungsteno, perché “era molto carina” e “visto alcun segno”, che vieterebbe il bagno. I risultati non si sono fatte attendere: “Siamo stati con vomito e ronchones sulla pelle… anche lei è andata dal medico, abbiamo trascorso due settimane molto fastidioma poi è andata completamente”, come spiega su Instagram. “Complimenti per il salto in una zattera di rifiuti altamente tossici in una miniera di tungsteno. Senza dubbio, Darwin sarebbe fiero di voi“risponde un altro utente, in riferimento al celebre Darwin Awards.

Quali sono le conseguenze ci si può aspettare se ci nuotare su di una zattera di tungsteno come il monte Neme? Il medico Manuel Ferreiroil servizio di emergenza del Ospedale dell’università di la Coruña (CHUAC), spiega in un’intervista con Cadena Cope:

“Se vogliamo fare il bagno prontamente probabilmente problemi agli occhi e irritante, irritazione delle mucose e degli occhi e irritazione della pelle. Se si tratta di un lungo e ingerire un po ‘ di acqua, principalmente di disturbi digestivi, vomito e, successivamente, diarrea. Se si tratta di un bagno breve non sarebbe un problema.”

‘L’anno della wolfram’

L’estrazione di tungsteno in monte Neme iniziato nella prima Guerra Mondiale, ma fu durante il La seconda GUERRA mondiale, quando ha raggiunto il suo zenith. Hitler chiede di Franco (“richiesta”, sarebbe il termine più appropriato) l’estrazione di questo materialeche potrebbe essere trovato solo in Galizia, Portogallo, Leon e Caceres a quel punto nel tempo. La controversia tra i nazisti e gli alleati per questo prezioso minerale è detto in ‘L’anno della wolfram’di Raul Guerra Garrido (finalista al Premio Planeta nel 1984), circa la “febbre della wolfram”, che scoppiò nella regione del Bierzo durante la gara.

Il Xunta de Galicia essa ha la sua parte di colpa nel pellegrinaggio della ‘influencer’ a monte Neme. Nel 2017, qualcuno in Turgalicia ha avuto la felice idea di fare un annuncio in reclamizzano ambiente tossico per il monte Neme nell’ambito della campagna ‘Dáme Galizia”. La campagna doveva essere eliminato e la proloco ha dovuto chiedere perdono, dopo aver ammesso che “non ha funzionato correttamente i filtri”. E sia.

Il ‘instagramers’ mutanti di Novosibirsk

Il caso del monte Neme è incredibilmente simile a quella di Novosibirskuna città siberiana. Un laghetto che ospita i residui tossici di una centrale termica, nelle vicinanze è diventato lo scenario del ‘selfies’ e foto di “instagramers’ russi, ci sono anche, e calci, come era ieri Oscar Tevez nel supplemento Icona di Il Paese: “Il caso del cumulo di rifiuti tossici che la ‘instagramers’ confuso con un lago di sogno”.

In linea di principio, non si sta andando a venire fuori una testa extra per una nuotata nello stagno di Novosibirsk, ma, avverte la società di gestione, il Siberiano Generating Company, il bagno “può causare reazioni allergiche nuotatori e rappresenta anche un grave pericolo per la loro fondo di tipo palude: può essere difficile per un nuotatore casual fuori dall’acqua se inizia ad affondare nella sabbia”.

Una volta di più, Instagram e Darwin bogando insieme in modo che solo la sopravvivenza di meno stupido.

BONUS TRACK: O Carballiño, noto anche come “Novayorciño”, l’epicentro del feísmo gallego

