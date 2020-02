I migliori striscioni per le dimostrazioni – Strambotico

Chi ha inventato gli slogan per le dimostrazioni? Chi è stato il genio che ha inventato “Ito, ito, ito, lascia cadere l’uccellino”? E i messaggi sugli striscioni? Sono il prodotto di una singola eureka o un brainstorming Quale giocoliere di versi liberi ha fatto “Tra bozzoli e gabbiani ci toccano le palle”?

Sabato scorso la folla Marcia per la Dignità ha fatto il giro di Madrid e ha finito, prevedibilmente, con un botto. La polizia accusata di insolita violenza contro uno striscione che – erroneamente – leggeva “Non passeranno”. Sono passati, naturalmente. Qualche chilometro più indietro abbiamo potuto vedere alcuni messaggi intelligenti che si mescolavano con i noti slogan ereditati dal 15 marzo.

Questa è una breve selezione di alcuni dei migliori striscioni del 22-M, la Marea Verde e le più famose manifestazioni di Il minaccioso Triennio:

Immagine di Eduardo Berazaluce (sì, è mio fratello).

Wert è un sacco di gioco. Se non esistesse, dovremmo inventarlo.

Dimostrazione a Città del Messico Buenos Aires . Lo slogan, tuttavia, è universale.

Quindi è tutto qui.

Le “altre” nuove generazioni. Immagine di Andreu Robusté.

Immagine del pacchetto.

Consonante rima per slogan pungente.

Un classico della Puerta del Sol, il “manifesto

E quello che sto per farti, bruna…

Dal serio macellaio “Niente pane per tanta salsiccia”.

Dare idee alle bestie…

Contributo di un lettore di Muovimi.

BONUS TRACK: Probabilmente il miglior striscione di tutti i tempi: quello che doveva essere un ripudio del mestiere più antico del mondo (“Vogliamo la pace. Le puttane fuori”) diventa una veemente richiesta di carne fresca a causa dei balconi troppo vicini: “Vogliamo le puttane. La pace della mente fuori”.

BONUS TRACK 2: Tecnicamente non è una dimostrazione e anche se in questa casa deploriamo in questa casa quella marinata chiamata “festa nazionale”, dobbiamo riconoscere l’ingegnosità di questi appassionati di Pamplona.

BONUS TRACK 3: La battuta qui non è sullo striscione, ma sulla delirante didascalia di La Sinrazón, la concorrenza sleale di dinotizie.

Immagini tratte da Flickr, Google, Instagram, il blog di Granadas e le cose che accadono.

Seguiteci su Facebook e in Twitter!

Hanno messo un nome sui manifesti che non voglio guardare:

-Cinque presunti viaggiatori nel tempo e le loro possibili spiegazioni

-Perso nella traduzione: le traduzioni più pazze dall’inglese allo spagnolo

-Hoygan! Un campione di orrori ortografici che vi faranno sanguinare gli occhi

-Come costruire il vostro club sociale della cannabis e non morire cercando di

-Dieci copertine di album che cercavano di essere sexy e divertenti