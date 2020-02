I funerari finiscono in ospedale dopo essersi serviti per errore una torta alla marijuana – Strambotica

L’incidente si è verificato in WiethagenUna piccola città nel nord-est della Germania, appartenente allo stato di Rostock. Lì, un gruppo di familiari e amici che si erano riuniti per un funerale, si è poi recato in un ristorante locale per il caffè e la tortacome è consuetudine nelle terre germaniche.

Con loro grande sorpresa, però, poco dopo aver assaggiato la torta offerta dal gestore del ristorante, l’incontro è stato estremamente sconvolto. Alcuni dei presenti hanno iniziato a soffrire di vertigini, altri hanno detto di avere la nausea e altri sentivano l’urgente necessità di essere curati da un medico.

In totale, 13 persone sono state portate all’ospedale più vicinoche, d’altra parte, era motivo sufficiente perché la polizia avviasse un’indagine. Dopo domande e indagini, le autorità hanno scoperto che la torta servita ai commensali non era affatto la solita del ristorante, ma piuttosto unUna torta con hashish che una giovane dipendente locale aveva preparato su richiesta della madreche a sua volta era responsabile della panetteria del ristorante.

Il problema era che la giovane donna aveva messo la torta con l’hashish nello stesso freezer che la madre aveva previsto di servire ai clienti. Quando sono arrivati al ristorante, il fornaio ha preso la torta sbagliata e ‘voilà!, improvvisamente un raduno funebre si è trasformato in un’inaspettata festa di hashish.

La polizia ha preso l’evento con meno umorismo e sta attualmente indagando sul giovane pasticcere.

Visto in Il Guardiano.

BONUS TRACK: Una nonna aromatizza erroneamente la cena di Natale con la marijuana e mette al tappeto tutta la famiglia

