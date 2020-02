I costumi più carini e deliranti che trionfano per le strade del Brasile – Strambotico

Se c’è un posto al mondo in cui i suoi abitanti hanno una mano nascosta, è il Brasile. Ma quando si tratta di vestirsi come il proprio personaggio preferito e cercare di avvicinarsi il più possibile alla prima cosa a portata di mano, le cose cambiano. Proprio così.

Questo è dimostrato dal “Cospobre” celebrato nel paese di Rio. Da quattro anni questa organizzazione organizza un concorso in cui viene valorizzata e premiata la capacità di improvvisare quando si imita qualsiasi personaggio di fantasia, compresi i supereroi dei fumetti o anche i personaggi dei cartoni animati. Si tratta di vestirsi nel modo più schifoso possibile con quello che si ha in casa. O che si trova nella spazzatura. E non sono a corto di partecipanti fantasiosi di ogni tipo.

Perché il Cospobre ha anche degli sponsor e si possono portare via premi nuovi di zecca per l’amore per l’arte. Potete controllare la classifica ufficiale sul loro sito web, ma abbiamo preferito scegliere i nostri preferiti tra le centinaia di biglietti. E potremmo iniziare solo con i vincitori del 2014:

Travestimento di… Bowser, di Mario Kart.

Hai bisogno diUn carrello della spesa, un sacco di sacchetti di plastica, ed essendo un po’ arrotondato.

Simile: 4 / 10

Travestimento di… Zordon, il mago dei Power Rangers.

Hai bisogno diUna tenda da campeggio per la doccia e una torcia elettrica.

Simile: 5 / 10

Travestimento di… Benhur

Hai bisogno diUna coppia di amici per giocare al centauro interrazziale.

Simile: 2 / 10

Travestimento di… Majin Buu Gordo, da Dragon Ball Z.

Hai bisogno diUno spazzolino da toilette, dei guanti… e avrebbe potuto usare delle pantofole gialle.

Simile: 8/ 10

Travestimento di… Re Leone

Hai bisogno diUn beanbag, tovaglioli da bar e qualche involucro di plastica.

Simile: 8 / 10

Travestimento di… Serse e Leonida.

Hai bisogno diDistruggi un ventilatore e dipingi per gli adbdominali.

Simile: 9 / 10

Travestimento di… Crazy Cars auto serbatoio auto.

Hai bisogno diCarta igienica: Scatole di cartone, nastro adesivo e rotoli di carta igienica.

Simile: 4 / 10

Travestimento di… Stormtrooper e la principessa Leia, Star Wars.

Hai bisogno diUn contenitore giallo di contenitori e pantaloni molto larghi.

Simile: 4 / 10

Travestimento di… Bender, di Futurama.

Hai bisogno diDue scatole, una penna e il tuo corpo Serrano.

Simile: 1 / 10

Travestimento di… Samara, la ragazza del Ring.

Hai bisogno diUna sorella con i capelli lunghi, non bagnati.

Simile: 3 / 10

Travestimento di… Baby Groot, dei Guardiani della Galassia.

Hai bisogno di3 metri di carta di vernice e stare molto fermo.

Simile: 3 / 10

Travestimento di… del Terminator T-1000.

Hai bisogno di: Piatti di pollo arrosto che hanno un impatto sul metallo liquido.

Simile: 8 / 10

Travestimento di… di Perry l’ornitorinco.

Hai bisogno diUn frisbee per il becco; una spatola per la coda.

Simile: 7 / 10

Travestimento di… Ariel, la sirenetta.

Hai bisogno diUna strada inondata da un tifone e una spiaggia lunghissima.

Simile: 3 / 10

Travestimento di… di Yoda.

Hai bisogno diCellophane per le dita. Penalità di vernice verde per il viso.

Simile: 2 / 10

Travestimento di… Capitano Cavernicolo.

Hai bisogno diDi seguito è riportato un elenco delle cose più importanti che dovreste avere: una criniera, un pezzo di legno, un foglio di carta e un pennarello.

Simile: 10 / 10

Travestimento di… Vegeta

Hai bisogno diPalette da ping-pong, cartone nero, sacchetto di plastica e scatola di caramelle.

Simile: 6/10

Travestimento di… La Cosa

Hai bisogno diSughero: sughero da imballaggio.

Simile: 4/10

Travestimento di… Megaman

Hai bisogno diVestiti blu, cartoni, confezioni dei formaggi e una candela accesa in pugno.

Simile: 7/10

Travestimento di… Mojo Jojo

Hai bisogno di: Cartoni, bidoni della spazzatura, contenitori vuoti per il ramen.

Simile: 3/10

Travestimento di… Wolverine

Hai bisogno diColtelli da cucina, infradito, calzini.

Simile: 8/10

Travestimento di… Thor

Hai bisogno diUna tovaglia e gli utensili da cucina di Davide il nano.

Simile: 7/10

Travestimento di… Pingu

Hai bisogno di: Cuscini bianchi e neri, scopa, vaso per pulire i pavimenti.

Simile: 8/10

Travestimento di… Robocop

Hai bisogno diCarta argentata, teglie, teglie da forno.

Simile: 9/10

Travestimento di… Finn, di Adventure Time.

Hai bisogno diUn sacchetto e due cannucce.

Simile: 8/10

Travestimento di… L’impresa di Star Trek

Hai bisogno diUn cane con un volto di circostanza.

Simile: 9/10

