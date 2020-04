Gettati in mare le ceneri di un morto tra i bagnanti dalla spiaggia di Algeciras – dinotizie

I nuotatori, che ha trascorso il pomeriggio di lunedì presso la spiaggia playa de Levante, in Algeciras (Cadiz) era livido di rabbia a vedere come un gruppo di cinque persone, piantato nella sabbia, alle cinque del pomeriggiotirato un’urna funeraria, e ha lanciato quello che sembrava essere il le ceneri di un defunto da una delle porte d’accesso alla spiaggia.

E ‘ successo tutto molto velocemente, tanto che i testimoni non hanno il tempo per testimoniare il momento imbarazzante: “Non ci danno il tempo o fare il cellulare per scattare una foto. Ci sono stati paralizzati e abbiamo pensato a quello che stava succedendo, che cosa stiamo vedendo. Abbiamo capito perché ha cominciato a ottenere una polvere fine e tutto il mondo si voltò verso il luogo. Abbiamo visto che stavano gettando le ceneri di un morto”, descritto da un testimone L’Europa Del Sud.

Spiaggia di Levante, a Algeciras. Foto: Alberto del Aguila/L’Europa Del Sud.

Il “inverosimile scena” ha avuto luogo in uno dei camminamenti vicino Gibilterrain un’area di docce di essere molto impegnati per i rigori di calore, secondo il sito web. “Parte del pelo è rimasto lì, tra il gateway e la doccia, e poi ha preso il vento”, dice un altro testimone.

Che cosa ha fatto il illuso bagnanti è stato informare la Polizia Localeche non arriva in tempo per arrestare i presunti membri della famiglia, dal momento che tutti la “cerimonia” è durato non più di cinque minuti.

Lancio le ceneri di una persona cara, il mare non è espressamente vietato dalla legge ma sì, è regolato, in alcuni comuni, attraverso ordinanze comunali. In caso di Oropesa del Mar (Castellón), gettare un po ‘ di cenere sul mare comporta una multa di 750 euro, secondo il portale di diritto Legalitas.



L’immagine del nuotatori impregnato dalla “polveri sottili” del defunto ricordo con allarmante precisione scena finale del film ‘Il grande Lebowski’, in cui Walter (John Goodman) tiro su una scogliera, in California le ceneri di Donnymettendo a ha perso il personaggio principale E ‘La Nota’ (Jeff Bridges). Una volta di più, la realtà corrisponde alla fiction.

La notizia originale in L’Europa Del Sud. Informazioni Legalitas.

