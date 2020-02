Forse il miglior costume dell’anno – Strambotico

Non è passato un mese da quando si sono fermati all’aeroporto di Barcellona il il peggior cammello del mondocon mezzo chilo di cocaina nascosto sotto la pellee questa star del travestimento e dei narcotici si è già affermata nella cultura popolare.

Questo fine settimana si è tenuto a Malaga il Festa della cannellaSi tratta di un festival musicale che dura tre giorni e culmina in una festa-concerto in cui tutti, band e pubblico, vanno in maschera. La campana di quest’anno è stata data dall’organizzatore del sarao, Alvaro a.k.a. Un bravo ragazzo’.che era travestito dal già leggendario cammello col parrucchino. “L’ho visto chiaramente: era un tema fresco nella mente della gente e non ho avuto molto tempo per preparare il costume, e questo è stato facile”.Alvaro mi dice al telefono, la sua voce si è rotta dopo tre giorni di bevute, fumo e risate.

Sotto il parrucchino non c’era droga (non c’era, almeno) ma un asciugamano piegato, avvolto in carta straccia. La camicia è stata ottenuta da A Good Guy (il suo alias di grafico) in un negozio dell’usato e il “gilet” è il maglione del padre di un amicocon i controlli mutilati per l’occasione. Il risultato è scioccante: Potrei superare in astuzia qualsiasi poliziotto della dogana fica.

Reazioni sulle panchine? “La gente stava rompendo la scatola.”

Festa della cannella

Il sito Festa della cannella si tiene a Malaga dal 2007. Tutto è iniziato con la band hardcore di Alvaro, Società di schermaglia(Società di schermaglia), “che ogni volta che giocavamo ci vestivamo eleganti e lanciavamo coriandoli al pubblico. L’idea che abbiamo avuto prima di scioglierci è stata quella di invitare anche il resto delle band e il pubblico a travestirsi”. Così è nato il festival, con un centinaio e un po’ di persone, 12 anni fa e più di mille in questa edizione.

Il sabato è il gran finale, con tutto lo staff in costume, ma il venerdì è anche una giornata libera con concerti all’aperto e festa in costume per bambini e animali domestici. Verbiage:

Foto di Javier Rosa per Festa della cannella.

BONUS TRACK: Catturato all’aeroporto di Barcellona con mezzo chilo di cocaina sotto il suo parrucchino

