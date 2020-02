“Essere spavaldi è avere un folletto, come Julio Iglesias o i Dioni” – Strambotico

Plaza de Ópera, Madrid, otto di sera. Accanto alla stazione della metropolitana, quasi un centinaio swaggersI giovani, ingiuriosamente giovani e vestiti con tute da ginnastica, marsupi, cappelli, tatuaggi e accessori dorati, volteggiano intorno al loro idolo, un ragazzo magro ed esitante: è Dani Gomezrapper, suonatore di reggaeton e membro dell’acclamato quartetto PXXR GVNGuna sorta di I Beatles del Trappola che ora stanno rilasciando un disco. Con questo, vado a interrogarlo. Nessuno meglio di lui per spiegarmi di cosa tratta tutta questa guaina.

Per cominciare, presentatevi ai lettori.

Mi chiamo Dani, artisticamente mi chiamo D. Gomez o Kaydy Cain e, niente, affronto la vita e lo faccio Trappolache è fondamentalmente musica di strada, musica di quartiere, musica povera, che si fa con poco.

E questa folla intorno a te?

Sono venuto con i miei colleghi di Carabanchel, Takers Squad, per vendere alcune magliette e fare qualche foto con i bambini.

E cosa ci fa la polizia qui, a prendere la droga alla gente? Muovete le masse, muovete i poliziotti…

No, abbiamo spostato le masse, e le masse hanno spostato la polizia, che hanno visto il malloppo e hanno su. Ma andiamo… Fanculo spie.

Come descriveresti il tuo stile di vita?

Mangiare, fumare e scopare. È questo che mi rende felice.

E che diavolo è questo swag?

Il sito swag è qualcosa che esiste, amico, è lì. È come l’altalena, il tumbao, il duende in flamenco… È una magia.

Ma il swaggers avete un’estetica, siete tutti uguali, con tuta, oro, marsupio…

Credo che questo sia lo stereotipo che si è cercato di vendere, ma in realtà è qualcosa di più spirituale. Per esempio, Julio Iglesias o i Dioni hanno molto swag.

Parliamo dei tuoi tatuaggi. Sono una forma di espressione per voi, o le fate al buon Dio?

Molte volte, è solo per passare il tempo. Non ci penso troppo, ci arrivo e non so nemmeno cosa farò, lo cerco velocemente nel mio cellulare. Ne ho alcuni (braccia in fuori): Bender, che è il re, il cavallo di Polo Ralph Lauren, i Gratta e Vinci, il rapper Notorious BIG, Tommy Hilfiger, Hello Kitty… Ecco da tó, fratello!

E quel bacio che ti sei fatta tatuare sul viso, significa qualcosa?

È un bacio di mia madre, rappresenta l’amore di una madre. Abbiamo cercato di farlo comunque, ma non è venuto fuori come sulla carta.

E le collane d’oro?

Niente, fratello, blinblineo. Questa è una stronzata, non è altro che pa fingere. Quando saremo molto ricchi, li prenderò con oro e diamanti.

(Due bambini si avvicinano a lui e gli chiedono di scattare una foto con loro).

Com’è il tuo rapporto con i fan?

Ottima atmosfera, non vedete che sono ragazzi che sono quello che avrei potuto essere alla loro età? Bambini per strada, in cerca di vita.

(E ora, un fan cani mi porta via il mio registratore): Questa è una macchina, la Dani. Canta bene, il ragazzo. E non guardate le giunture.

Dato che il ragazzo ha mentito sulle articolazioni, cosa ne pensa delle droghe?

I farmaci sono la vera salute! Benessere assoluto! (ride). Non so niente, fratello, ma credo che, a parte il cibo e l’acqua, siano tutte droghe.

Quali sostanze usate?

Beh, sono gonfio fino alle branchie. Il resto, quando vado a una festa.

Qual è il farmaco spavalderia per eccellenza?

Tutti quanti. Ci sono droghe di tutti i tipi in tutte le classi sociali, fratello, questo non è swaggers o cazzo. Qui anche il re lo capisce.

E che dire del sesso? È più connesso con l’avere swag?

Beh, c’è tó. Io sono casaoZio, ma c’è l’amore libero, ognuno può fare quello che vuole, fratello. Non tagliarti.

Come chiamate le donne?

Il sito rachetle ragazze, le shortiesi bebas, i churris, i chonis, i pirris, i jevas…

Nell’ultima canzone di PXXR GVNG si pronuncia la parola “puttana” circa 20 volte.

“Stronza” è un po’ un jolly, fratello. Posso dirlo a un ragazzo o a una ragazza e non è necessariamente perché va a letto con molte persone. Può anche essere un insulto, come informatore, come persona cattiva o come persona di strada. Infatti, vedete che dico “sono una puttana più grande di chiunque altro”.

Questo curioso linguaggio che usate proviene dalla strada o è una vostra invenzione?

Non ho inventao Niente, fratello, è tutto inventao. Questo è il gergo che abbiamo usato criao. Nel mio quartiere ci sono persone di tutte le nazionalità e il gergo ci va. I na più di quanto io ricicli dai miei cugini, siamo una famiglia.

E anche la violenza ha un ruolo nella vostra vita. Per esempio, hai litigato con un altro rapper.

Si’, abbiamo dato uno schiaffo a NY, ma… na di più. Come un bambino quando si comporta male, come un padre per un figlio, uno schiaffo pa correggere il ragazzo.

Ma tu giochi alla violenza in modo giocoso, non come il rapper Jarfaiter, che ha un rotolo in più Hooligan.

Jarfaiter è muto, fratello, di sicuro batte sua madre e tutto il resto. Gente che non vende fumo, che non lo fuma. Ma no, non ho mai condiviso la violenza, è qualcosa che vende, le cose come sono, è come il sesso. Adoro gli incontri di pugilato, ma non è una cosa che si deve andare a cercare, tutt’altro. È una cosa che viene fuori.

Quindi, stai portando qui solo quelli che se lo meritano.

No, non a chi se lo merita. Io non passo la vita a dare tuorli, fratello. Chiunque abbia una strada sa come vanno queste cose, ho dao una bistecca qualche volta e me ne vado. pa casa dicendo: “Beh, almeno è una bistecca e non un pugnale”.

Come ti vedi tra dieci anni? Ancora povero o già milionario?

Non un milionario, perché a Quello che ho lo faccio incazzare e, come puoi vedere, siamo in tanti, amico. Nel momento in cui mangio, voglio che mio fratello mangi, poi voglio che l’altro mangi e finché tutti mangiamo bene… Ci sono molte bocche da sfamare, molta fame, quindi da milionario ná.

Infine, inviate un messaggio ai vostri fan.

Pos quello che dirò ai miei fan, che li amo molto. La pace. E lasciate che gli spioni lo succhiano, lasciate che Dellafuente (il rapper) lo succhi, è un frocio. E poi un po’.

*PXXR GVNG si esibirà il 20 giugno al Festival Sónar (Barcellona) e il 26 giugno al Mulafest (Madrid).

