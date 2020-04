“È stato un onore e un piacere per rapinare le banche” – dinotizie

Lucio Urtubia, in una cornice di ‘Salvato’.

Dice Albert Boadella che “Lucio è un don Chisciotte che non ha combattuto contro i mulini a vento, ma contro i giganti della verità”. Un muratore di professione, ormai vecchio Urtubia è stato definito da amici e nemici un moderno Robin Hood che ruba ai ricchi per dare ai poveri: durante gli anni ‘ 60 si dedicò ai banchi vuoti, ma mai versato sangue. Infine, ha lasciato la “professione” perché volevo evitare che qualche dipendente lasciare feriti.

−Come ha fatto l’altro lato della legge?

−Sono nato povero nella Spagna degli anni ‘ 30. Abbiamo ucciso di fame! O scarpe di tela che abbiamo avuto. Con 12 o 13 anni, da quando mi è stato portato in carcere a fare semplici scherzi.

−E ha deciso di andare in montagna.

−Mia madre non ha potuto pagare la multa di cinque pesetas, e ci è stato lasciato per me. Ma non ho rancore nei confronti di chiunque. Io non so odiare.

−Abbiamo fatto la guerra per la società.

−No, anzi, mi ha spinto a difendere me stesso. Dal momento che un bambino, attraversato il confine francese / spagnolo con i miei fratelli per il contrabbando per la sopravvivenza. Più tardi, nel mili, ho svuotato un magazzino dell’azienda e ho dovuto fuggire in Francia.

−A Parigi incontrò Bréton, Camus…

−Ma non ho mai dimenticato le mie origini: ho iniziato a lavorare come muratore, che è stata la professione della mia vita. Mi sono ritirato al piede di lavoro.

−Non lasciare che lui o dopo aver rob la sua prima banca?

−Che il denaro era per giusta causa, non per me. È stato un onore e un piacere per svuotare la casella! Che sì, senza fare del male a nessuno, che mi è stato inflessibile.

−Che gli ha insegnato il mestiere?

−Per qualche tempo, ho avuto la macchia mediterranea Quico Sabaté ospitato nella mia casa. Ero una spugna ascolto. Egli è stato un maestro per me.

−Anche ereditato da suo sub-machine gun Thompson.

−Sì, l’ho usato nel mio assalti. Il tre era un povero operaio con le mani sporche e il cinque era un milionario. Aveva fatto queste cose per pura ignoranza: è stato un inocentón. Un ragazzo come me, così idealista, vorrei merda e piscio docking.

−Cosa hai fatto con i soldi?

−Finanziato da persone prive di risorse, di organizzazioni, di lotta politica, dell’azione sociale, sindacati, proteste,… non sono Mai stato o di un disco.

−Come non ha mai fatto del male a nessuno?

−Per fortuna, mai versato sangue. Come ho incontrato altro modo per recuperare i media, il capitalismo, la sinistra banche.

−Ti riferisci a forgiare la valuta?

−Voglio dire travisare ciò che è effettivamente necessario. Per mezzo dell’ambasciatore di Cuba, ha incontrato il Che Guevara nel 1962, e ha proposto un piano di falsificazione di dollari su larga scala.

−Yikes! Che cosa ha fatto il Che?

−Sono stato deluso. Non gli hanno creduto nella mia idea. Ma si poteva vedere che sta arrivando alla fine, Che era un povero diavolo: un altare server al servizio di Fidel Castro, che è un uomo malvagio. Tutti i governi del mondo sono criminali!

−Se dici così…

−Non è questo che volevo dire, ma Machiavelli: non c’è governo senza crimine. E questi signori sono stati i proprietari di Cuba. Per che cosa? Avere il vostro ranch particolare. È che la rivoluzione? … Certo che no!

−Ti sento ancora un libertario?

−Non ho mai fatto un passo indietro nel mio modo di pensare. Credo nella possibilità reale per terminare le ingiustizie sociali. E io dico ai giovani che hanno il coraggio di cambiare il mondo.

−Oh povero! Praticamente necessario per sopravvivere.

−Quanta storia c’è! Meno di piagnucolare! Due settimane fa, era in casa mia Enric Duranil Robin di Banche che ha preso quasi mezzo milione di euro. Ammiro quel ragazzo.

−La polizia ha lodato quando lui ha smesso.

−Per me è stata la stessa: gli agenti mi rivela la sua ammirazione per il mio idealismo e il rispetto della vita delle persone. È per questo che mi chiamano a fare le cose per bene!

Questa intervista Davide Barba doveva apparire in contro Il Motivo ma è stato censurato da Frank Marhuender per… beh, per ovvi motivi. La barba è stato licenziato, o meglio, dimenticato dal giornale dopo questo episodio, nel 2010, così ho chiesto per l’intervista a comparire in dinotizie, dove gli anarchici che a rapinare banche per distribuire il bottino avrà sempre un posto.

Più informazioni su il Luccio in Wikipedia.

BONUS TRACK: “Il Motivo di’ censura di una colonna attraverso la diapositiva di Estepona dalle pressioni della Città

