Come molti wafer si dovrebbe mangiare per inghiottire un gesù Cristo tutto? – dinotizie

Illustrazione: Daniel Rosso Jr.

“Quando stavo per essere consegnati alla loro Passione, volontariamente accettata, egli prese il pane, rendendo grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: Prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è dato per voi. Allo stesso modo, prese il calice e lo diede ai suoi discepoli dicendo: Prendete e bevetene tutti, questo è il mio sangue della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti per il perdono dei peccati. Fate questo in memoria di me”.

Se non avete mai messo piede in una chiesa (cattolica), sicuro che non hai mai sentito questa litania sulle labbra di un sacerdote. Mi ricordo, perché è vicino al “andate in pace” e, infatti, per coloro che si annoiano, questo è un segno che la massa sta per terminare.

Queste parole provengono dai vangeli sinottici (Matteo, Marco e Luca) e che, presumibilmente, che ha dato gesù Cristo, figlio di Dio, durante l’Ultima Cena. La cura la ripete quando fai la comunione – che è, l’ostia consacrata – per i fedeli.

Metaforicamente, la persona che fa la coda davanti al sacerdote è in attesa di assaggiare un pezzo del corpo di Gesù, e un sorso del suo messianico di sanguesia consacrata. Ma siamo molto a prendere le cose per loro ultime conseguenze e per questo facciamo una domanda più estreme: come molti wafer si mangia e quanto vino hai da bere – di aver inghiottito la totalità dell’Agnello di Dio?

La matematica, e un po ‘ di ricerca, queste sono sufficienti per rispondere a questa domanda. Gli archeologi hanno stabilito che il peso medio di un maschio ebreo al tempo di Gesù era di circa il 50 chilogrammiper un’altezza media di circa 1.55 metri. Anche se probabilmente ero al di sopra della media, possiamo dire che la prole del Creatore era un retaco. Ma quelli erano altri tempi…

Tenendo conto che un host viene nonostante 0,22 grammi, si potrebbe ottenere 227.272,73 ospiti del nostro gesù Cristo ipotetico. Senza dimenticare che, prima, dobbiamo sottrarre il sangue, che sta andando oltre.

Un uomo di circa 50 chilogrammi, sempre secondo la scienza, sono circa 3,3 litri di sangue nel vostro corpo, che è, 4,4 bottiglie di vino da 750 millilitri o 3.3 tetra-pack confezioni di Don Simon per i più avari. Sottraendo questo importo pari al 50 chilogrammi, i conti stanno cambiando: ora abbiamo 212.272,73 ostie consacrate.

Sappiamo già, quindi, gli ingredienti necessari per la ricetta del Verbo fatto carne. Ora la domanda è: quanto tempo ci porterebbe ad inghiottire il re dei Re senza bastone con una malsana binge? Abbiamo anche la risposta.

Un’ostia consacrata, ideale per il funzionamento bikini, ha solo 1 caloria. Nel quadro di una dieta sana, è consigliabile ingerire in ogni pasto circa 450 – 500 calorie se sei una donna e circa 600 – 650, se sei un uomo. Tenendo conto di questi dati, lvoi ragazzi ottenere abbastanza da mangiare il Messia in un annoa un tasso di un quotidiano a base di alimenti padroni di casa, e le donne hanno bisogno di un po ‘ più di tempo: circa un anno e tre mesi.

Andare a messa ogni domenica, tuttavia, è una buona idea se il vostro obiettivo è quello di mangiarsi i padroni di casa per un valore di un gesù Cristo come un intero. Anche supponendo che si va tempestivamente all’appuntamento di domenica con il cattolicesimo, ogni fine settimana, dall’età di 8 anni fino all’età di 80 anni, il conto di non partire o di distanza.

La prima comunione come un rito di passaggio per il cannibalismo.

Un anno ha 52 settimane e, quindi, circa 52 domeniche (dipende dal giorno della settimana in calo alla Vigilia del nuovo anno e per il Nuovo Anno). A 72 anni, avevamo frequentato qualche 3.744 masse, e ci sarebbe riceve lo stesso numero di host. Anche non raggiungere un chilo di Agnello di Dio. Circa 824 grammi, meno di 1.8% del suo corpo. Per zampártelo integer, si dovrebbero partecipare all’eucaristia settimanale per più di 4.000 anni.

Le cifre sono sul tavolo. A meno che non abbiamo fatto un errore (in questo caso, ci metterò l’altra guancia per ricevere la nostra particolare host), questo è l’ordine di grandezza della sfida di fronte a un cattolico che vuole essere presa alla lettera – troppo – il Vangelo. Come qualcuno si iscrive?

