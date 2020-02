29 euro per una cubata – Strambotica

All’indirizzo Ibiza sappiamo che la stagione è iniziata a causa di uno dei due segni, quello che viene prima: che un inglese apre la testa da un balcone o che qualcuno condividere un biglietto barra sulle reti veramente ibizenco.

Questa volta ha giocato a sablazo: 29 euro per un cubo di Jack Daniels ad Amnesia. Dato che con questi 29 euro il vecchio club non paga uno ma due bottiglie di birrail margine è astronomico. Per aggiungere sale alla ferita, andare in L’amnesia non è esattamente gratuitaIl pendio tra 40 e 60 euroa seconda del vostro livello di contatto o di perdono.

Tuttavia, l’acrobazia di Amnesia è ancora lontana dalle altre pietre miliari del sablazo ibicencocome il 56 euro che hanno inchiodato per quattro bibite a un gruppo di amici in quello stesso locale nel 2018 o il sei euro di vello per un “panino premium” (vedi foto) all’aeroporto di Ibiza, che è come quello di Dubai ma piccolo.

Ricordate, negli annali del Guinness dei primati del Sablazo sarà lasciato sul “pescaíto” che una coppia ha assaggiato al ristorante esclusivo Juan e Andrea di Formentera nel 2015 e per il quale hanno pagato un enorme

Solo a Ibiza (e a Formentera, naturalmente).

BONUS TRACK: Ibiza è già una delle dieci destinazioni turistiche più costose al mondo (e in aumento)

